SMI aktuell: So steht der SMI nachmittags

Anleger in Zürich treten derzeit den Rückzug an.

Am Montag sinkt der SMI um 15:42 Uhr via SIX um 0,39 Prozent auf 12 186,51 Punkte. An der Börse sind die im Index enthaltenen Werte damit 1,447 Bio. Euro wert. Zum Handelsstart standen Verluste von 0,475 Prozent auf 12 175,97 Punkte an der Kurstafel, nach 12 234,05 Punkten am Vortag.

Im Tagestief notierte der SMI bei 12 169,83 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Montag markierte der Index hingegen bei 12 223,98 Punkten.

SMI-Performance seit Jahresbeginn

Der SMI bewegte sich am letzten Handelstag im August, dem 30.08.2024, bei 12 436,59 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SMI verzeichnete am vorherigen Handelstag, dem 28.06.2024, den Wert von 11 993,83 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 29.09.2023, wies der SMI einen Stand von 10 963,50 Punkten auf.

Seit Anfang des Jahres 2024 kletterte der Index bereits um 9,10 Prozent nach oben. Bei 12 483,57 Punkten markierte der SMI bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief steht hingegen bei 11 064,90 Zählern.

Top und Flops heute

Zu den Top-Aktien im SMI zählen derzeit Givaudan (+ 0,82 Prozent auf 4 648,00 CHF), Sonova (+ 0,43 Prozent auf 304,10 CHF), Logitech (+ 0,21 Prozent auf 75,24 CHF), Swisscom (+ 0,18 Prozent auf 553,50 CHF) und Partners Group (+ 0,16 Prozent auf 1 271,00 CHF). Die schwächsten SMI-Aktien sind hingegen Geberit (-1,57 Prozent auf 552,20 CHF), UBS (-1,22 Prozent auf 25,93 CHF), Kühne + Nagel International (-1,03 Prozent auf 229,50 CHF), ABB (Asea Brown Boveri) (-0,75 Prozent auf 49,00 CHF) und Holcim (-0,72 Prozent auf 82,58 CHF).

SMI-Aktien mit dem Top-Handelsvolumen

Die Aktie im SMI mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die UBS-Aktie. 2 132 353 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Die Nestlé-Aktie macht im SMI den höchsten Börsenwert aus. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 232,918 Mrd. Euro.

Fundamentalkennzahlen der SMI-Werte im Blick

Im SMI verzeichnet die Swiss Re-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung mit 10,36 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Im Index bietet die Swiss Re-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 5,34 Prozent die höchste Dividendenrendite.

