SMI-Handel aktuell: SMI beginnt den Handel wenig verändert

Der SMI knüpft derzeit an seine Vortagesgewinne an.

Um 09:10 Uhr tendiert der SMI im SIX-Handel 0,00 Prozent stärker bei 10 802,48 Punkten. Damit kommen die enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 1,206 Bio. Euro. Zum Handelsstart stand ein Verlust von 0,071 Prozent auf 10 795,22 Punkte an der Kurstafel, nach 10 802,88 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tageshoch am Donnerstag bei 10 808,27 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 10 793,97 Punkten verzeichnete.

So bewegt sich der SMI auf Jahressicht

Auf Wochensicht verbucht der SMI bislang ein Minus von 0,538 Prozent. Am letzten Handelstag im Oktober, dem 30.10.2023, wurde der SMI mit 10 382,19 Punkten berechnet. Am letzten Handelstag im August, dem 30.08.2023, wies der SMI einen Stand von 11 090,22 Punkten auf. Der SMI erreichte am letzten Handelstag im November, dem 30.11.2022, den Stand von 11 127,77 Punkten.

Für den Index ging es seit Anfang des Jahres 2023 bereits um 1,60 Prozent abwärts. In diesem Jahr schaffte es der SMI bereits bis auf ein Jahreshoch bei 11 616,37 Punkten. Bei 10 251,33 Punkten wurde hingegen das Jahrestief erreicht.

SMI-Top-Flop-Liste

Unter den Top-Aktien im SMI befinden sich derzeit ABB (Asea Brown Boveri) (+ 1,50 Prozent auf 34,60 CHF), UBS (+ 1,09 Prozent auf 24,16 CHF), Partners Group (+ 0,87 Prozent auf 1 154,00 CHF), Sonova (+ 0,87 Prozent auf 254,00 CHF) und Logitech (+ 0,85 Prozent auf 75,70 CHF). Die Flop-Titel im SMI sind hingegen Lonza (-1,35 Prozent auf 337,20 CHF), Richemont (-0,78 Prozent auf 108,65 CHF), Nestlé (-0,72 Prozent auf 98,42 CHF), Roche (-0,51 Prozent auf 235,20 CHF) und Kühne + Nagel International (-0,23 Prozent auf 255,60 CHF).

Welche Aktien im SMI das größte Handelsvolumen aufweisen

Im SMI sticht die UBS-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 606 607 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Im SMI weist die Nestlé-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 269,097 Mrd. Euro den größten Börsenwert auf.

KGV und Dividende der SMI-Titel

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SMI weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Swiss Re-Aktie auf. Hier soll ein KGV von 10,51 zu Buche schlagen. Die Swiss Life-Aktie weist 2023 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 5,87 Prozent die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index auf.

