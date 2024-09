SMI-Handel aktuell: SMI klettert schlussendlich

Schlussendlich ging es im SMI im SIX-Handel um 0,56 Prozent nach oben auf 11 990,05 Punkte. Die SMI-Mitglieder kommen damit auf eine Marktkapitalisierung von 1,418 Bio. Euro. In den Handel ging der SMI 0,463 Prozent fester bei 11 978,07 Punkten, nach 11 922,91 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des SMI lag am Donnerstag bei 12 015,32 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 11 923,49 Punkten erreichte.

So bewegt sich der SMI seit Jahresbeginn

Seit Beginn der Woche ging es für den SMI bereits um 0,228 Prozent aufwärts. Vor einem Monat, am 12.08.2024, wurde der SMI auf 11 873,71 Punkte taxiert. Der SMI stand noch vor drei Monaten, am 12.06.2024, bei 12 167,59 Punkten. Der SMI lag noch vor einem Jahr, am 12.09.2023, bei 10 987,13 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2024 ging es für den Index bereits um 7,34 Prozent nach oben. In diesem Jahr steht das Jahreshoch des SMI bereits bei 12 483,57 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 11 064,90 Zählern verzeichnet.

Top- und Flop-Aktien im SMI

Zu den Gewinner-Aktien im SMI zählen derzeit Partners Group (+ 5,44 Prozent auf 1 172,50 CHF), Alcon (+ 2,77 Prozent auf 84,68 CHF), Kühne + Nagel International (+ 2,25 Prozent auf 254,10 CHF), ABB (Asea Brown Boveri) (+ 1,83 Prozent auf 46,86 CHF) und Holcim (+ 1,60 Prozent auf 79,92 CHF). Schwächer notieren im SMI hingegen Roche (-2,16 Prozent auf 263,00 CHF), Lonza (-0,44 Prozent auf 542,60 CHF), Nestlé (+ 0,14 Prozent auf 87,88 CHF), Swisscom (+ 0,18 Prozent auf 548,00 CHF) und Swiss Life (+ 0,32 Prozent auf 697,60 CHF).

Die teuersten Konzerne im SMI

Das Handelsvolumen der UBS-Aktie ist im SMI derzeit am höchsten. 4 475 579 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Nach Marktkapitalisierung gewichtet macht die Aktie von Nestlé mit 241,726 Mrd. Euro im SMI den größten Anteil aus.

Fundamentaldaten der SMI-Werte im Fokus

Die Swiss Re-Aktie weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 10,01 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den SMI-Werten auf. Die Swiss Re-Aktie zeigt 2024 laut FactSet-Schätzung mit 5,54 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.at