SMI-Handel aktuell: SMI schwächelt zum Ende des Donnerstagshandels

Wenig verändert zeigte sich der SMI am Abend.

Letztendlich ging der SMI den Donnerstagshandel nahezu unverändert (minus 0,09 Prozent) bei 12 004,31 Punkten aus dem Donnerstagshandel. Damit kommen die im SMI enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 1,405 Bio. Euro. Zuvor ging der SMI 0,270 Prozent stärker bei 12 048,21 Punkten in den Handel, nach 12 015,72 Punkten am Vortag.

Der SMI verzeichnete bei 11 990,32 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug heute 12 050,52 Einheiten.

So bewegt sich der SMI im Jahresverlauf

Seit Beginn der Woche ging es für den SMI bereits um 0,000 Prozent abwärts. Noch vor einem Monat, am 27.05.2024, erreichte der SMI einen Wert von 11 960,57 Punkten. Vor drei Monaten, am 27.03.2024, lag der SMI noch bei 11 705,71 Punkten. Der SMI stand noch vor einem Jahr, am 27.06.2023, bei 11 142,65 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2024 stieg der Index bereits um 7,47 Prozent. Das Jahreshoch des SMI steht derzeit bei 12 295,18 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 11 064,90 Zählern verzeichnet.

Tops und Flops im SMI aktuell

Unter den stärksten Aktien im SMI befinden sich derzeit Holcim (+ 1,54 Prozent auf 79,36 CHF), Swiss Life (+ 0,67 Prozent auf 658,40 CHF), Sonova (+ 0,40 Prozent auf 275,90 CHF), Roche (+ 0,32 Prozent auf 250,40 CHF) und UBS (+ 0,30 Prozent auf 26,37 CHF). Am anderen Ende der SMI-Liste stehen hingegen Kühne + Nagel International (-1,31 Prozent auf 257,00 CHF), Nestlé (-0,82 Prozent auf 92,14 CHF), Geberit (-0,70 Prozent auf 537,20 CHF), Swisscom (-0,54 Prozent auf 499,80 CHF) und Novartis (-0,50 Prozent auf 95,45 CHF) unter Druck.

Die teuersten Unternehmen im SMI

Das Handelsvolumen der UBS-Aktie ist im SMI derzeit am höchsten. 3 348 775 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 251,644 Mrd. Euro weist die Nestlé-Aktie im SMI derzeit den höchsten Börsenwert auf.

Fundamentalkennzahlen der SMI-Aktien im Blick

Im SMI präsentiert die Swiss Re-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 9,55 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die Swiss Re-Aktie verzeichnet 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 5,92 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.at