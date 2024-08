SMI-Papier Swiss Life-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Swiss Life-Investment von vor 3 Jahren eingefahren

Vor Jahren in Swiss Life-Aktien investiert: So viel hätten Investoren verdient.

Heute vor 3 Jahren wurden Trades dem Swiss Life-Papier an der Börse SWX ausgeführt. Der Schlusskurs des Swiss Life-Papiers betrug an diesem Tag 482,70 CHF. Investoren, die vor 3 Jahren 100 CHF in die Swiss Life-Aktie investierten, hätten nun 0,207 Anteile im Besitz. Das Investment hätte nun einen Wert von 139,51 CHF, da sich der Wert eines Swiss Life-Anteils am 22.08.2024 auf 673,40 CHF belief. Damit wurde die ursprünglich investierte Summe um 39,51 Prozent gesteigert.

Insgesamt war Swiss Life zuletzt 18,72 Mrd. CHF wert. Das Swiss Life-Papier wurde am 20.10.2000 an der Börse SWX zum ersten Mal gehandelt. Der Erstkurs der Swiss Life-Aktie belief sich damals auf 56,10 CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at