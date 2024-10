SMI-Titel Lonza-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Lonza von vor einem Jahr verdient

Am 17.10.2023 wurden Lonza-Anteile via Börse SWX gehandelt. Diesen Tag beendete das Papier bei 357,30 CHF. Wer vor 1 Jahr 1 000 CHF in die Lonza-Aktie investiert hat, hat nun 2,799 Anteile im Portfolio. Die gehaltenen Lonza-Anteile wären am 16.10.2024 1 499,58 CHF wert, da der Schlussstand 535,80 CHF betrug. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 49,96 Prozent gesteigert.

Der Lonza-Wert an der Börse wurde auf 36,95 Mrd. CHF beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at