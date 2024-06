SMI-Titel Swiss Life-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Swiss Life von vor 10 Jahren eingebracht

Vor Jahren in Swiss Life eingestiegen: So viel hätten Anleger verdient.

Heute vor 10 Jahren wurden Trades der Swiss Life-Aktie an der Börse SWX wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Am Handelstag zuvor standen die Anteile letztlich bei 211,74 CHF. Hätte ein Anleger 10 000 CHF zu diesem Zeitpunkt in die Swiss Life-Aktie investiert, befänden sich nun 47,227 Swiss Life-Anteile in seinem Depot. Mit dem vergangenen Schlussstand 635,20 CHF gerechnet, wäre die Investition nun 29 998,66 CHF wert. Mit einer Performance von +199,99 Prozent hätte sich das Investment somit positiv entwickelt.

Zuletzt ergab sich für Swiss Life eine Börsenbewertung in Höhe von 18,31 Mrd. CHF. Das Börsendebüt der Swiss Life-Papiere fand am 20.10.2000 an der Börse SWX statt. Der Erstkurs der Swiss Life-Aktie lag beim Börsengang bei 56,10 CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

