09.02.2026 06:31:29
SMS Pharmaceuticals legte Quartalsergebnis vor
SMS Pharmaceuticals stellte am 07.02.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal vor.
Der Gewinn je Aktie lag bei 2,59 INR. Im Vorjahresviertel waren 2,15 INR je Aktie erzielt worden.
SMS Pharmaceuticals hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 2,10 Milliarden INR abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 21,40 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 1,73 Milliarden INR erwirtschaftet worden waren.
Redaktion finanzen.at
