Time Aktie
WKN DE: A11312 / ISIN: US8872281048
|
07.11.2025 09:36:00
Snap Stock Soars -- Time to Buy?
Shares of Snap (NYSE: SNAP) surged higher after its latest quarterly report. Investors cheered as the social media company continued growing its daily active users at a rapid clip and saw strong improvements in ad performance. Additionally, the parent of Snapchat -- a camera-centric app popular with younger users -- added a new AI (artificial intelligence) partnership that could boost platform engagement and expand monetization avenues down the road.Given the big move in the stock price, it's a good time to take a look at shares to see if they're worth buying today. After all, even though shares rose sharply following the earnings report, they're still down 30% over the last year and more than 80% over the last five. Is this the time to buy?Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Time Inc When Issuedmehr Nachrichten
Analysen zu Time Inc When Issuedmehr Analysen
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Snap Inc. (Snapchat)
|6,99
|0,32%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX geht leichter ins Wochenende -- DAX schließlich schwächer -- Wall Street schlussendlich im uneins -- Asiens Börsen letztlich in Rot
Der heimische Aktienmarkt fiel am Freitag zurück, während der deutsche Aktienmarkt sich abwärts bewegte. An der Wall Street ging es am Freitag in unterschiedliche Richtungen. An den Märkten in Fernost ging es zum Wochenende nach unten.