Snipp Interactive gewährte Anlegern Blick in die Bücher

Snipp Interactive hat am 01.06.2026 das Zahlenwerk zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 6,9 Millionen CAD – eine Minderung von 24,62 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 9,2 Millionen CAD eingefahren.

Redaktion finanzen.at