So berät die ‚NextGen‘ von Vodafone ihre erfahrenen Führungskräfte

Die heutige Welt befindet sich in einem rasanten Wandel, der alle Lebensbereiche betrifft. So auch die Arbeitswelt. Wie werden wir morgen arbeiten, was konsumieren wir und welche Wünsche haben unsere Kunden? Wie können wir dem demografischen Wandel begegnen? Antworten auf diese Fragen sind für Unternehmen elementar, um auch künftig erfolgreich zu sein. Deshalb suchen die Führungskräfte von Vodafone den Austausch mit der nächsten Generation, der NextGen. Denn die Erwartungen und Perspektiven der sogenannten Generation Z (Jahrgänge 1997 bis 2012) zu kennen, ist die Basis für Management-Entscheidungen. Doch wer ist die Gen Z und wie läuft der Austausch zwischen ‚erfahrenen Führungskräften‘ und den ‚jungen Kolleginnen und Kollegen‘? Das ist das NextGenLab bei VodafoneDie Gen Z ist eine Generation, in der die Jüngsten noch vor dem Eintritt in die Arbeitswelt stehen und die Ältesten mitunter schon erste Führungspositionen innehaben. Und sie schauen mit einem frischen Blick auf zum Teil eingefahrene Prozesse. Genau diesen Blick wollte der Vodafone-Nachwuchs weitergeben und entwickelte die Idee des NextGenLab (Nächste Generationen Labor) und hat es im April 2023 ins Leben gerufen. Unter dem Motto ‚We empower the next Generation of Vodafone‘ zielt das Lab darauf ab, junge Stimmen zu stärken und Ideen aktiv in die Hand zu nehmen. Neben dem Netzwerken verschiedener Altersgruppen wird auf inhaltliche Tiefe und nachhaltige Ergebnisse geachtet. Denn so entsteht eine Unternehmenskultur, in der sich alle Mitarbeitenden – unabhängig von Alter, Geschlecht oder Position – proaktiv einbringen und gehört werden.So arbeitet das NextGenLabDas NextGenLab ist nicht starr, sondern ein dynamisches Projektteam, welches jedes Jahr neu besetzt wird. Jeweils fünf junge Mitarbeitende unter 30 Jahren bringen frischen Wind in die Organisation. Das Team trifft sich untereinander wöchentlich. Hinzu kommen monatliche Treffen mit verschiedenen Bereichsleitern und Mitgliedern aus der Geschäftsführung.Das NextGenLab konzentriert sich auf drei zentrale Fokusthemen: Säulen, die den Weg zum Empowerment der nächsten Generation ebnen und ausschließlich von Mitgliedern der Geschäftsführung (ExCo) betreut werden.Felicitas von Kyaw übernimmt die Schirmherrschaft des NextGenLabs und leitet die Säule ‚Trusted Employer‘. Ihr Fokus liegt auf Transparenz in der Kommunikation, der Karriereentwicklung und der Förderung junger Talente.Michael Jungwirth ist verantwortlich für die Säule ‚Outside the Box‘, die neue Perspektiven und innovative Verknüpfungen aufzeigt. Das NextGenLab wird somit zum Impulsgeber und fördert Innovationen, die auch außerhalb des Unternehmens spürbar sind. Die dritte Säule, ‚Connect the Silos‘, wird von Luise Bang betreut. Sie stärkt den Zusammenhalt und die Zusammenarbeit, sowohl unter jungen Menschen als auch generationsübergreifend durch Reverse Mentoring.Mehrwert durch DiversitätVodafone ist stolz auf die Vielfalt seiner Mitarbeitenden. Das NextGenLab spielt beim Vielfaltsgedanken eine zentrale Rolle, um den generationenübergreifenden Austausch zu fördern. Von Baby Boomern bis zur Generation Z – jede Perspektive ist wichtig. Das NextGenLab hilft dabei, dass im Arbeitsalltag altersgemischte Teams an Ideen arbeiten und ‚langjährige Erfahrung und frischer Wind‘ zum perfekten Ergebnis führen. Davon ist auch Felicitas von Kyaw, Geschäftsführerin Personal von Vodafone Deutschland und Schirmherrin des NextGenLab überzeugt: „Kolleginnen und Kollegen, die wie ich schon viel Berufs- und Lebenserfahrung gesammelt haben, profitieren auch von den Perspektiven, die die junge Generation einnimmt. Es geht immer darum die unterschiedlichen Blickwinkel zusammenzubringen.“Generationen-Vielfalt in der ArbeitsweltFünf Leitsätze für ein starkes EnsembleKonkrete Formate des NextGenLabsDen Spieß umdrehen: Beim Reverse Mentoring werden die jungen Kolleginnen und Kollegen zum Mentor und geben ihre Ideen und ihr digitales Know-how an die etablierten Führungskräfte weiter – konträr zum traditionellen Mentoring.Beim Youth Lunch steht der informelle Austausch zwischen den Generationen im Mittelpunkt. Darüber hinaus bietet Vodafone regelmäßige ‚Networking-Events‘ wie Spieleabende, ein Youth-Event mit Luise Bang & Felicitas von Kyaw sowie weitere Aktivitäten in der Vodafone Community an.Einmal Chefin oder Chef sein: Beim Angebot ‚ExCo for a day‚ schlüpfen die jungen Mitarbeitenden für einen Tag in die Rollen der Geschäftsführung.Ein elementares Projekt für die Zusammenarbeit des ExCos mit dem Lab ist das ExCo-Sparring: In den Sessions bringen Mitglieder der Geschäftsführung ein Thema ihrer Wahl ein und entwickeln im Dialog mit dem NextGenLab neue Ansätze – ein intensiver Austausch auf Augenhöhe, der die Zusammenarbeit fördert.Die Youth Survey ermöglicht es Mitarbeitenden unter 30 Jahren ihre Meinungen, Bedürfnisse und Verbesserungsvorschläge zu äußern. Die daraus gewonnenen Ergebnisse werden den Führungskräften präsentiert und in allen Fachbereichen aktiv umgesetzt.Gen Z – wirklich so wichtig? Bis 2025wird die Gen Z zur größten Käufergruppe und bis 2030 fast 27% der Arbeitskraft stellen.Die Generation Z wird in den kommenden Jahren eine der wichtigsten Zielgruppen für Vodafone sein – sowohl als Kunden als auch als Mitarbeitende. Laut dem World Economic Forum wird die Generation Z bis 2025 zur größten Käufergruppe. Bis 2030 wird sie fast 27 % der Arbeitskraft stellen. Der demografische Wandel erfordert ein Umdenken in der Unternehmensstrategie. Davon ist Felicitas von Kyaw überzeugt: „Unternehmen müssen die Perspektiven der jüngeren Leute stärker einbinden, um keinen Wettbewerbsnachteil zu haben. Wer in Zukunft erfolgreich sein will, muss vielfältige Perspektiven berücksichtigen und sie zusammenbringen.“ Genau das ist die Mission des NextGenLabs: Die Zukunft von Vodafone nachhaltig gestalten. 