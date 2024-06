So erlebt Alexandra die Wechseljahre am Arbeitsplatz

Erst Zahnarztpraxis, dann seit nunmehr 24 Jahren im Servicebereich bei Vodafone: Alexandra Just hat mit ihren 52 Jahren schon viel Berufserfahrung gesammelt, kritische Situationen gemeistert und Veränderungen erlebt. Umso überraschter ist sie, als sie vor anderthalb Jahren ein Thema plötzlich ‚wie aus dem Nichts‘ aus der Bahn wirft: der Beginn ihrer Wechseljahre. Erstmal spricht sie nicht darüber – vor allem nicht bei der Arbeit. Aber die Beschwerden spürt sie deutlich. Doch dann ergibt sich unvorhergesehen eine Gesprächsmöglichkeit zu Beginn eines Team-Meetings. Erst im Smalltalk mit den Kolleginnen und dann auch mit ihrer Führungskraft. Allen wird sofort klar: Wir sollten über Wechseljahre auch am Arbeitsplatz sprechen und Arbeitgebende wie Vodafone sollten Frauen in dieser Zeit unterstützen.Alexandra Just arbeitet seit 2007 an der ‚Redline‘, der internen Hotline für Kolleginnen und Kollegen, wenn es um deren Probleme und Fragen zu Tarifen und Produkten von Vodafone geht. Obwohl sie in einem eng verbundenen Team arbeitet, verliert sie zu Beginn kein Wort über ihre Wechseljahres-Beschwerden. Diese nimmt sie erstmal hin und deutet ihre Symptome zunächst als starke PMS (Prämenstruelles Syndrom). Doch die sonst so unbeschwerte und fröhliche Ehefrau und Mutter stellt schnell fest: So kenne ich mich gar nicht. Launisch, nah am Wasser gebaut und alles in allem – etwas überfordert. Einige Arztbesuche und Untersuchungen später hat sie dann die Antwort schwarz auf weiß: Wechseljahre.Wir müssen reden: Wechseljahre am Arbeitsplatz77% der Frauen in Deutschland erleben Wechseljahres-Symptome (Vodafone Wechseljahre Studie). Und das wirkt sich auch auf ihre Arbeit und Leistungsfähigkeit aus: Beschwerden wie zum Beispiel Übermüdung, Überforderung, Stressanfälligkeit und hohe Emotionalität können den Alltag bestimmen. Die von Vodafone veranlasste Studie liefert deutliche Ergebnisse: 44% der Frauen, die Wechseljahres-Symptome durchleben, ist es peinlich, im Arbeitsumfeld um Hilfe zu bitten (Opinium 2021). 49% der Frauen bestätigen, dass die Wechseljahre bei der Arbeit ein absolutes Tabuthema sind (Opinium 2021). Aber warum eigentlich? Denn fast 70% der befragten Frauen weltweit und 53% in Deutschland wünschen sich ausdrücklich mehr Unterstützung von Arbeitgebenden in den Wechseljahren (Opinium 2021). Auch Vodafone Deutschland hat die Dringlichkeit des Themas erkannt: 46% aller Beschäftigten sind Frauen und 36% davon im Alter zwischen 45 und 55 (Quelle: Vodafone).77% der Frauen in Deutschland erleben Symptome in den Wechseljahren.„Plötzlich war alles leichter, wie Dominosteine, die ins Fallen gekommen sind“Vor circa zwei Monaten öffnet sich Alexandra ihrem Team und berichtet von ihrer Gefühlslage und ihren Symptomen. Und es läuft wie so oft: Wenn eine den Anfang macht, fühlen sich auch andere bestärkt, ihre Erfahrungen zu teilen. Schnell stellt Alexandra fest: Sie ist nicht allein – und es ist an der Zeit, mit dem Tabu zu brechen. Was ihr geholfen hat, locker und selbstbewusst über das Thema Wechseljahre zu sprechen? „Kommunikation – Reden hilft!“, lacht Alexandra, „nur so erhält man die nötige Unterstützung und kann seine Ziele und Wünsche erreichen.“ Wissen über die Zeit der Wechseljahre und mögliche Auswirkungen seien noch längst nicht weit genug verbreitet, sagt die Sachbearbeiterin. Umso wichtiger seien offene Gespräche und Mut zur Veränderung. Den Handlungsbedarf sieht nicht nur Alexandra als ‚Betroffene‘: Auch ihre Führungskraft sucht das Gespräch mit der HR-Abteilung von Vodafone – um zu lernen, wie sie ihre Kolleginnen bestmöglich am Arbeitsplatz unterstützen kann.So unterstützt VodafoneRechnerisch befinden sich aktuell bis zu 2.500 Mitarbeitende bei Vodafone Deutschland in den Wechseljahren. Vodafone unterstützt durch vielfältige Maßnahmen. Dazu zählt im Besonderen die selbstbestimmte und flexible Arbeitszeitgestaltung. Alexandra bestätigt, wie entlastend die Option Homeoffice ist – und auch das damit einhergehende Vertrauen: „Wenn es mir jetzt schlecht geht, ich aber eigentlich in der Niederlassung erwartet werde, rufe ich kurz an und sage, dass ich lieber morgen komme. Das ist dann okay. Es ist so viel leichter, seit die anderen wissen, was mit mir los ist“. Am Standort in Düsseldorf gibt es ein betriebsärztliches Gesundheitszentrum, das eine erste Anlauf- und Beratungsstelle für Frauen mit Wechseljahres-Symptomen sein kann. Darüber hinaus können das dortige Fitness-Studio, Rückzugsorte wie den Raum der Stille und das Betriebsrestaurant für eine gesunde Ernährung hilfreich sein. Auch in den weiteren deutschlandweiten Niederlassungen gibt es medizinische Ansprechpartnerinnen und -partner. Zusätzlich wurde ein E-Learning zur Aufklärung und Sensibilisierung erstellt und ein sogenanntes Menopause-Toolkit, das geballtes Wissen zum Thema Wechseljahre vermittelt. Schließlich fanden in den letzten Monaten mehrere interne Veranstaltungen zu dem Thema Frauengesundheit statt. Diese Angebote sind allen Mitarbeitenden frei zugänglich – Frauen wie auch Männern. Denn Vodafone ist überzeugt: Wir handeln als Team. Gemeinsam schaffen wir einen Ort, wo jeder Mensch dazu gehört und so sein kann, wie er ist.WechseljahreSo hilft VodafoneErfahre mehr„Wir sind losgegangen – aber noch lange nicht am Ziel“Alexandra kommt heute besser mit ihren Beschwerden zurecht – macht zum Ausgleich gerne Sport: „Wenn man erstmal weiß, woran das alles liegt, wird es leichter.“ Man dürfe aber auch nicht vergessen, dass jede Frau unterschiedliche Erfahrungen in den Wechseljahren mache. So sei es Alexandra in einem überwiegend weiblichen Team leichter gefallen, die Wechseljahre zu thematisieren, als das vielleicht an anderer Stelle im Unternehmen der Fall gewesen wäre. Am Ende habe sie sich selbst aber auch nochmal besser kennen gelernt. Gerade deshalb will sie das Gespräch über die Wechseljahre weiterführen – und dadurch positive Veränderungen für alle Frauen erwirken.Der Beitrag So erlebt Alexandra die Wechseljahre am Arbeitsplatz erschien zuerst auf Vodafone Newsroom. Weiter zum vollständigen Artikel bei Vodafone Group plc Zum vollständigen Artikel