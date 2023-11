So hat George Soros im 3. Quartal 2023 sein Portfolio angepasst

Starinvestor George Soros hat in seinem Portfolio im dritten Quartal 2023 zahlreiche Positionen angepasst, auch einige neue Investitionen schafften es ins Depot des Börsenstars.

Ein Blick in das 13F-Formular, das jeder Investor in den USA offenlegen muss, der mehr als 100 Millionen US-Dollar verwaltet, zeigt, wie sich die Investmentlegende im dritten Quartal 2023 positioniert hat. Diese Änderungen haben sich in Soros' Portfolio im abgelaufenen Jahresviertel ergeben.

Redaktion finanzen.at