So schützt und unterstützt Vodafone seine Mitarbeitenden

Prävention: Medizinisches Angebot, Coaching, Fitness, offene KommunikationHilfsangebote: Vodafone unterstützt in jeder LebenslageDie neue Arbeitswelt bietet viele Chancen und Erleichterungen. Aber sie wird auch schneller und komplexer und kann dadurch die Psyche belasten. Vodafone ist sich seiner Verantwortung als Arbeitgeber gegenüber seinen Mitarbeitenden bewusst und unterstützt sie und ihre mentale Gesundheit mit umfangreichen Angeboten.Angebote für Mitarbeitende im ÜberblickMedizinisches Angebot: Präventives und begleitendes Angebot zur Förderung der mentalen Gesundheit durch das Medical Center – der arbeits- und akutmedizinischen Betriebsarztpraxis am Vodafone Campus in Düsseldorf. Sowie betriebsärztliche Ansprechpartner für alle anderen Standorte in Deutschland.Psychosomatische Sprechstunde: Im Rahmen der Sprechstunde (virtuell oder vor Ort) kann eine erste Grundversorgung erfolgen. Bei akutem Bedarf kann zudem weitere psychotherapeutische Hilfe vermittelt werden.Durchführung einer „Gefährdungsbeurteilung psychische Belastungen" am Arbeitsplatz. Anhand einer anonymen und freiwilligen Befragung der Mitarbeitenden werden individuelle Maßnahmen zur Verbesserung der Situation am Arbeitsplatz abgeleitet. Der Prozess wird durch die Führungskraft angeregt und ganzheitlich durch das Medical Center betreut.Suchtmedizinische Beratungsmöglichkeit ergänzt das arbeitsmedizinische Angebot des Medical Centers zusätzlich.Vorträge und Workshops zu den Themen psychische Gesundheit, Resilienz, Work-Life-Balance, Achtsamkeit und Entspannungstechniken (Teilnahme virtuell oder vor Ort möglich).Coaching bei Vodafone: Pro Jahr kann jeder Mitarbeitende bis zu 20 Stunden kostenloses Coaching während der Arbeitszeit nutzen. Dieses Angebot unterstützt Mitarbeitende bei konkreten Anliegen wie der Vereinbarkeit von Familie und Beruf, Veränderungen, Entscheidungssituationen und Orientierungssituationen.E-Learning Plattform „GROW": Personalisierte Lernangebote u.a. zu den Themen „Komplexität managen", „psychologische Sicherheit" und „Wechseljahre".Toolkits dienen als leicht zugängliche Informationsquellen zu den Themen Behinderung, häusliche Gewalt und Wechseljahre, sowie den Belangen von LGBT+, Trans- und Nichtbinären Personen.Enge Zusammenarbeit mit der AWO Lifebalance: Neben einem anonymen Krisentelefon können auch umfangreiche Beratungs- und Vermittlungsangebote wahrgenommen werden – während der Arbeitszeit und teils mit Kostenübernahme durch Vodafone. Unter anderem zu den Themen Pflege und Kinderbetreuung.Achtsamkeit im Alltag mit der „mindful week": Angeleitete Meditationen sowie stärkende und entspannende Körperübungen begleiten die Arbeitswoche.Das Fitnessstudio am Vodafone Campus bietet kostenlos und ohne Voranmeldung Kurse sowie Kraft- und Ausdauertraining. Auch eine virtuelle Teilnahme an den Fitnesskursen ist in der Regel möglich.Keine Meetings am Spirit Day: Einmal im Quartal steht den Mitarbeitenden ein freier Tag im Zeichen der individuellen Weiterentwicklung zur Verfügung.