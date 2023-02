So sieht Carl Icahns Depot im vierten Quartal 2022 aus

A A Drucken

Das war in Carl Icahns Depot im vierten Jahresviertel 2022 los.



Investorenlegende Carl Icahn ließ sein Portfolio im vierten Quartal 2022 nicht ruhen, sondern trennte sich vom ein oder anderen Anteilsschein, kaufte aber auch neue Papiere nach. Mit einem verwalteten Vermögen von mehr als 100 Millionen US-Dollar - 21,755 Milliarden US-Dollar, um genau zu sein - ist er dazu verpflichtet, die Änderungen sowie alle weiteren Beteiligungen gegenüber der US-Börsenaufsichtsbehörde SEC offenzulegen. Diese Änderungen nahm Icahn im abgelaufenen Jahresviertel in seinem Portfolio vor. Berücksichtigt werden die zum Stichtag nach Wert gewichtet zehn größten Aktienpositionen. Stand ist der 31. Dezember 2022. Redaktion finanzen.at

Weitere Links:

Bildquelle: Neilson Barnard/Getty Images for New York Times,Heidi Gutman/CNBC/NBCU Photo Bank via Getty Images