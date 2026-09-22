Hit Aktie
WKN DE: A41AF5 / ISIN: JP3791960002
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22.09.2026 07:05:41
Soaring fuel costs hit small businesses
It comes as fuel prices reach their highest since 2022, driven by conflict in the Middle East.Weiter zum vollständigen Artikel bei BBC
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