Soc Quimica Minera de Chile: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht

Soc Quimica Minera de Chile ließ sich am 18.11.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Soc Quimica Minera de Chile die Bilanz zum am 30.09.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Das Ergebnis je Aktie lag bei 599,37 CLP, nach 427,92 CLP im Vorjahresvergleich.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 12,39 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 1 001,51 Milliarden CLP generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 1 125,60 Milliarden CLP ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at