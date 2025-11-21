Soc Quimica Minera de Chile zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Soc Quimica Minera de Chile ließ sich am 18.11.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Soc Quimica Minera de Chile die Bilanz zum am 30.09.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 599,37 CLP präsentiert. Im Vorjahr hatten 427,92 CLP je Aktie in den Büchern gestanden.

Das vergangene Quartal hat Soc Quimica Minera de Chile mit einem Umsatz von insgesamt 1 125,60 Milliarden CLP abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1 001,51 Milliarden CLP erwirtschaftet worden waren, um 12,39 Prozent gesteigert.

Redaktion finanzen.at