Sociedad Quimica y Minera de Chile ADRs zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Sociedad Quimica y Minera de Chile ADRs hat am 18.11.2025 die Bücher zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Es stand ein EPS von 0,62 USD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Sociedad Quimica y Minera de Chile ADRs noch ein Gewinn pro Aktie von 0,470 USD in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz wurden 1,16 Milliarden USD gegenüber 1,09 Milliarden USD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Analysten hatten für das Quartal einen Gewinn je Aktie von 0,645 USD sowie einen Umsatz von 1,18 Milliarden USD prognostiziert.

Redaktion finanzen.at