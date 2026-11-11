Smart Move Aktie
WKN DE: A0J3S6 / ISIN: US8319201039
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11.11.2026 14:10:02
SoFi's 4.40% Deposit Offer Could Be a Smart Move. Here's the Risk.
SoFi Technologies (NASDAQ:SOFI) has launched a tokenized deposit offering a variable 4.40% yield, potentially creating a powerful customer acquisition channel. If the company can attract new deposits without sacrificing profitability, its expanding banking ecosystem could support significant long-term upside despite the stock's recent weakness.
Stock prices used were the market prices of Oct. 29, 2026. The video was published on Nov. 8, 2026.
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