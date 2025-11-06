|
Softcreate gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt
Softcreate hat am 04.11.2025 das Zahlenwerk zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.
Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 41,21 JPY präsentiert. Im Vorjahr hatten 36,50 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.
Umsatzseitig wurden 8,62 Milliarden JPY vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Softcreate 8,07 Milliarden JPY umgesetzt.
