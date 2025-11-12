|
12.11.2025 18:25:21
Softing Q3 Loss Widens
(RTTNews) - Softing AG (SYT.DE) on Wednesday reported a third-quarter loss of 3.2 million euros or 0.32 euros per share, compared to a loss of 2.8 million euros or 0.31 euros per share last year.
Revenues for the third quarter were 66.3 million euros, compared to 69.8 million euros last year.
EBITDA for the period was 3.6 million euros, compared to 5.0 million euros last year.
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerUS-Shutdown beendet: ATX wenig verändert -- DAX leichter -- Märkte in Fernost letztlich höher
Der heimische Aktienmarkt präsentiert sich wenig bewegt, während das deutsche Börsenbarometer Verluste einsteckt. An Asiens Börsen ging es am Donnerstag überwiegend leicht aufwärts.