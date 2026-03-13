|
Software Acquisition Group A legte Quartalsergebnis vor
Software Acquisition Group A hat am 11.03.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 31.12.2025 abgelaufen war.
Software Acquisition Group A vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von 0,06 USD. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -0,050 USD je Aktie erwirtschaftet.
Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Software Acquisition Group A in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 35,88 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 19,2 Millionen USD im Vergleich zu 14,1 Millionen USD im Vorjahresquartal.
Für das Gesamtjahr wurde ein Verlust je Aktie von 0,110 USD ausgewiesen. Im Vorjahr waren -0,240 USD je Aktie erwirtschaftet worden.
Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung für das abgelaufenen Jahr von 40,15 Prozent auf 71,66 Millionen USD aus. Im Vorjahr hatte ein Umsatz von 51,13 Millionen USD in den Büchern gestanden.
