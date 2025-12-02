Legacy Holdings Aktie
WKN DE: A0MUR6 / ISIN: US5249341067
|
02.12.2025 09:23:00
Software Testing: Legacy Apps automatisiert
In dieser Episode sprechen Richard Seidl, Jonas Menesklou und Umar Usman Khan über KI-gestützte Tests für Legacy-Anwendungen.Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Legacy Holdings Incmehr Nachrichten
Analysen zu Legacy Holdings Incmehr Analysen
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!