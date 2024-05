SOLAR A-S (B) veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal

SOLAR A-S (B) äußerte sich am 02.05.2024 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.03.2024 abgelaufenen Quartals.

In Sachen EPS wurde ein Verlust von 0,68 DKK je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte SOLAR A-S (B) 19,85 DKK je Aktie generiert.

Im abgelaufenen Quartal hat SOLAR A-S (B) 3,03 Milliarden DKK umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 17,12 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 3,66 Milliarden DKK umgesetzt worden.

Redaktion finanzen.at