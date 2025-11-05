SolarEdge Aktie
WKN DE: A14QVM / ISIN: US83417M1045
|
05.11.2025 15:48:16
SolarEdge Technologies Loss Narrows In Q3, Stock Up
(RTTNews) - SolarEdge Technologies, Inc. (SEDG), Wednesday announced third-quarter financial results, reporting a loss of $50.1 million or $0.84 a share compared to $1,231 million or $21.58 a share last year.
On adjusted basis, loss totaled $18.3 million or $0.31 a share compared to a loss of $899.7 million or $15.78 a share in the previous year.
Analysts, on average, expected a loss of $0.42 a share for the quarter.
Revenues increased to $340.2 million from last year's $235.4 million.
The company anticipates revenues of $310 million to $340 million for the fourth quarter.
Analysts, on average, see revenues of $343.27 million for the next quarter.
Currently, SEDG is climbing 8.69 percent to $34.65 on the Nasdaq.
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu SolarEdge Incmehr Nachrichten
|
04.11.25
|Ausblick: SolarEdge legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor (finanzen.net)
|
06.08.25
|Ausblick: SolarEdge präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel (finanzen.net)
|
23.07.25
|Erste Schätzungen: SolarEdge veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal (finanzen.net)
Analysen zu SolarEdge Incmehr Analysen
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|SolarEdge Inc
|35,06
|-0,13%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerBilanzsaison auf Hochtouren: ATX tritt auf der Stelle -- DAX etwas leichter -- Asiens Märkte zogen letztlich kräftig an
Am Donnerstag zeigt sich der heimische Aktienmarkt wenig verändert, während der deutsche Leitindex schwächelt. Unterdessen ging es an den Aktienmärkten in Fernost klar nach oben.