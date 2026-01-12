|
12.01.2026 06:31:29
SolarWindow Technologies hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt
SolarWindow Technologies gab am 09.01.2026 die Zahlen für das am 30.11.2025 abgelaufene Quartal bekannt.
Der Verlust je Anteilsschein wurde bei 0,01 USD vermeldet. Im Vorjahresquartal hatten ebenfalls -0,010 USD je Aktie in den Büchern gestanden.
