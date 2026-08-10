Solekia: Das sind die jüngsten Quartalszahlen

Solekia äußerte sich am 07.08.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals.

Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 165,20 JPY eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 150,35 JPY je Aktie erzielt worden.

Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 1,71 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 6,34 Milliarden JPY. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 6,23 Milliarden JPY.

Redaktion finanzen.at