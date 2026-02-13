Solstice Advanced Materials: Das sind die jüngsten Quartalszahlen

Solstice Advanced Materials präsentierte am 11.02.2026 die Bilanzzahlen zum am 31.12.2025 beendeten Jahresviertel.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Gesamtjahr wurde auf 1,49 USD beziffert, während im Vorjahr 3,74 USD je Aktie in den Büchern standen.

Auf der Umsatzseite hat Solstice Advanced Materials im vergangenen Geschäftsjahr 3,89 Milliarden USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 3,08 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Solstice Advanced Materials 3,77 Milliarden USD umsetzen können.

Redaktion finanzen.at