Solution Financial stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Solution Financial präsentierte am 12.06.2024 die Bilanzzahlen zum am 30.04.2024 beendeten Jahresviertel.

Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 36,29 Prozent zurück. Hier wurden 2,4 Millionen CAD gegenüber 3,8 Millionen CAD im Vorjahreszeitraum generiert.

Redaktion finanzen.at