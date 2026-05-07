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07.05.2026 06:31:29
SOLVENTUM präsentierte Quartalsergebnisse
SOLVENTUM hat am 05.05.2026 das Zahlenwerk zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.
Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,07 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,780 USD je Aktie in den Büchern gestanden.
Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 3,09 Prozent auf 2,01 Milliarden USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 2,07 Milliarden USD in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.at
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