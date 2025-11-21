Sompo Japan Nipponkoa: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel

Sompo Japan Nipponkoa hat am 19.11.2025 die Bücher zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Sompo Japan Nipponkoa hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,89 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,490 USD je Aktie gewesen.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 18,03 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 11,09 Milliarden USD, während im Vorjahreszeitraum 9,40 Milliarden USD ausgewiesen worden waren.

