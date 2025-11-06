|
06.11.2025 06:31:29
Sonaecom SGPS SA: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel
Sonaecom SGPS SA hat am 03.11.2025 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.
Es stand ein EPS von 0,08 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Sonaecom SGPS SA noch ein Gewinn pro Aktie von 0,200 EUR in den Büchern gestanden.
Das vergangene Quartal hat Sonaecom SGPS SA mit einem Umsatz von insgesamt 3,6 Millionen EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 4,1 Millionen EUR erwirtschaftet worden waren, um 12,41 Prozent verringert.
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
