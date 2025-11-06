Sonaecom SGPS SA: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel

Sonaecom SGPS SA hat am 03.11.2025 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Es stand ein EPS von 0,08 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Sonaecom SGPS SA noch ein Gewinn pro Aktie von 0,200 EUR in den Büchern gestanden.

Das vergangene Quartal hat Sonaecom SGPS SA mit einem Umsatz von insgesamt 3,6 Millionen EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 4,1 Millionen EUR erwirtschaftet worden waren, um 12,41 Prozent verringert.

Redaktion finanzen.at