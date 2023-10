Sonntagstrend: Union legt zu, Ampel auf neuem Rekord-Tief

FRANKFURT (Dow Jones)--Die Ampel-Koalition ist einer Umfrage zufolge in der Wählergunst auf den niedrigsten Wert seit der Bundestagswahl abgesackt. Im Sonntagstrend, den das Meinungsforschungsinstitut INSA wöchentlich für Bild am Sonntag erhebt, verlieren SPD (jetzt 16 Prozent) und FDP (5 Prozent) nochmals 1 Prozentpunkt im Vergleich zur Vorwoche, die Grünen verharren bei 13 Prozent. Damit würde sich nur noch gut jeder dritte Wähler für eine der Regierungsparteien entscheiden. Bei der Bundestagswahl vor zwei Jahren waren es noch 52 Prozent.

Auch die Unzufriedenheit mit der Regierung erreicht neue Rekordwerte. Laut INSA-Umfrage sind 71 Prozent der Menschen in Deutschland mit der Ampel unzufrieden (plus 3 Punkte zur Vorwoche), nur 24 Prozent zufrieden.

Profitieren kann die Union, die im Sonntagstrend 1 Punkt auf jetzt 29 Prozent zulegt. Die AfD verliert 1 Prozentpunkt auf 22 Prozent. Die Linke steht weiterhin bei 5 Prozent, die Freien Wähler bei 4 Prozent. Die sonstigen Parteien (ohne Freie Wähler) könnten 6 Prozent (+2) der Stimmen auf sich vereinen.

Für die Umfrage hat INSA 1.202 Personen im Zeitraum 16. bis 20. Oktober 2023 befragt (TOM). Die maximale Fehlertoleranz liegt bei +/- 2,9 Prozentpunkten. Frage: Wenn am kommenden Sonntag Bundestagswahl wäre, wie würden Sie wählen? Zusätzlich hat INSA 1.002 Personen am 19. und 20. Oktober folgende Frage gestellt: Alles in allem: Sind Sie mit der Arbeit der aktuellen Bundesregierung zufrieden oder unzufrieden?

October 22, 2023