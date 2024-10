Sony LinkBuds Fit Earbuds Review: Better Than the Beats Fit video

Designed to compete with Beats' popular Fit Pro earbuds, Sony 's second-gen LinkBuds have an improved design and performance, along with color-swappable fins and case covers. CNET Editor David Carnoy explains why he likes them better in some ways than Sony's flagship WF-1000XM5 earbuds. Weiter zum vollständigen Artikel bei Cnet Weiter zum vollständigen Artikel bei Cnet