Soocas Nova Pro: der frisch vom Friseur Look für zuhause

Soocas ist eine renommierte Marke im Beauty Bereich, die für ihre innovativen und hochwertigen Produkte bekannt ist. Mit Auszeichnungen wie dem iF Award, Red Dot Award und dem G-Mark Award hat sich Soocas weltweit einen Namen gemacht. Ihre Mission ist es, durch fortschrittliche Designs und Konsumentenforschung erstklassige Pflegeprodukte für jedermann zugänglich zu machen. Ein herausragendes Produkt ihrer Linie ist der Soocas Nova Pro Haartrockner, den wir uns hier einmal genauer ansehen möchten. Die Merkmale des Soocas Nova Pro Schnelles und effizientes Trocknen Der Soocas Nova Pro ist mit einem hochgeschwindigkeits-bürstenlosen Motor ausgestattet, der eine Trocknungszeit von nur 3-5 Minuten ermöglicht. Das ist besonders vorteilhaft für Menschen mit einem hektischen Lebensstil, die morgens wenig Zeit haben. Durch die Optimierung von Windgeschwindigkeit, Leistung und Luftstrom wird das Haar schnell und schonend getrocknet. Intelligente Anpassungstechnologie Dank der intelligenten Anpassungstechnologie passt der Nova Pro seine Leistung automatisch an, um sowohl schnelles Trocknen als auch sicheres Styling zu gewährleisten. Das macht ihn zu einem vielseitigen Werkzeug für verschiedene Haartypen und -strukturen. Die Temperatur wird 100 Mal pro Sekunde gemessen, wodurch das Gerät Überhitzung vermeidet und das Haar vor Hitzeschäden schützt. Ionen-Technologie für glattes und glänzendes Haar Der Haartrockner erzeugt bis zu 200 Millionen negative Ionen, die statische Elektrizität neutralisieren und das Haar glatter und glänzender machen. Mit dieser Technologie werden krausen, lockigen Haaren der Kampf angesagt. Denn sie sorgt dafür, dass das Haar nicht nur schneller trocknet, sondern auch gesünder aussieht. Interessiert? Hier geht es zum Online-Shop. 4 verschieden Aufsätze für das perfekte Styling daheim Der Soocas Nova Pro kommt mit 4 verschiedenen magnetischen Aufsätzen, die es kinderleicht machen beliebte Styles wie 90s Blowout oder wunderschöne Locken zuhause zu zaubern. Mit Hilfe des ersten Aufsatzes, dem Curling Barrel werden die Haare angesaugt um mit warmer Luft wunderschöne, voluminöse Locken zu zaubern. Der Four-leaf designe Defusser hilft die eigenen Locken natürlich und schonend zu trocknen und Frizz zu reduzieren. Damit können die eigenen Locken definiert werden. Mit dem Fluffy Nozzel wird direkte Hitzeeinwirkung auf die Kopfhaut vermieden. Besonders alle mit empfindlicher Kopfhaut profitieren von dieser schonenden Trocknung. Der Fluffy Nozzel sorgt für Volumen am Haaransatz für vollere, voluminöse Looks. Zu guter Letzt gibt es noch den Concentrator. Er ermöglicht präzises Styling und kontrolliert Frizz. Für voluminöse, glatte und glänzende Haare ein Muss. Sparfüchse aufgepasst: aktuell gibt es im Online Store von Soccas ein Angebot mit dem man beim Kauf eines Nova Pros zusätzlich 30€ sparen kann. Unser abschließendes Fazit: Mehr als nur ein Haartrockner Der Soocas Nova Pro ist nicht nur ein Haartrockner, sondern ein umfassendes Styling-Werkzeug. Mit seiner hohen Leistung, intelligenten Technologie und den vielseitigen Aufsätzen bietet er eine hervorragende Lösung für schnelles Trocknen und professionelles Styling. Mit dem aktuellen Sonderangebot kann man noch dazu 30€ beim Kauf eines Soccas Nova Pros sparen und mit unserem Code AIPZDNET gibt es noch einmal 6% on top bis zum 16.06.24. Klicken Sie hier zum Kaufen.