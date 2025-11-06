Citizens Aktie
WKN: 542145 / ISIN: US1747151025
|
06.11.2025 11:55:18
South Africa probes how 17 of its citizens were lured to fight as mercenaries in Ukraine
South Africa's government has said it received "distress" calls from 17 men who are trapped in the Donbas region after joining mercenary groups fighting in Russia's war in Ukraine. DW has more.Weiter zum vollständigen Artikel bei Deutsche Welle
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Citizens Holding CoShsmehr Nachrichten
|Keine Nachrichten verfügbar.
Analysen zu Citizens Holding CoShsmehr Analysen
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Citizens Holding CoShs
|6,66
|-1,06%