South Atlantic Bancshares Aktie

South Atlantic Bancshares für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A4053G / ISIN: US83636T1043

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Times + Sales
Börsenplätze
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
23.10.2025 22:57:52

South Atlantic Bancshares, Inc. Q3 Income Climbs

(RTTNews) - South Atlantic Bancshares, Inc. (SABK) announced a profit for its third quarter that Increased, from the same period last year

The company's bottom line came in at $4.38 million, or $0.57 per share. This compares with $2.60 million, or $0.34 per share, last year.

The company's revenue for the period rose 27.2% to $14.56 million from $11.45 million last year.

South Atlantic Bancshares, Inc. earnings at a glance (GAAP) :

-Earnings: $4.38 Mln. vs. $2.60 Mln. last year. -EPS: $0.57 vs. $0.34 last year. -Revenue: $14.56 Mln vs. $11.45 Mln last year.

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu South Atlantic Bancshares Incmehr Nachrichten

Keine Nachrichten verfügbar.

Analysen zu South Atlantic Bancshares Incmehr Analysen

Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

South Atlantic Bancshares Inc 17,42 0,99% South Atlantic Bancshares Inc

Letzte Top-Ranking Nachrichten

19.10.25 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 42
19.10.25 Gold, Öl & Co. in KW 42: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
18.10.25 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
18.10.25 KW 42: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
17.10.25 KW 42: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

ATX schließlich im Plus -- DAX schließt fester -- US-Handel endet mit Gewinnen -- Asiens Börsen letztlich uneinheitlich
Der heimische Aktienmarkt zeigte sich am Donnerstag stärker. Der deutsche Leitindex bewegte sich auf grünem Terrain. An der Wall Street waren leichte Zuschläge zu sehen. Die Börsen in Fernost fanden am Donnerstag keine gemeinsame Richtung.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen