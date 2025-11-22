Rocket Lab Corporation Registered Shs Aktie
WKN DE: A419CG / ISIN: US7731211089
|
22.11.2025 13:07:00
Space Shocker! It Turns Out Blue Origin, Not Rocket Lab, Is "the Next SpaceX"
Elon Musk and Jeff Bezos have been quietly feuding for more than a decade.Ten years ago, almost to the day, Bezos won one of the first skirmishes between the two battling space billionaires, when a Blue Origin New Shepard rocket conducted a successful landing on Earth after briefly visiting space. Musk -- who had been trying to land his SpaceX Falcon 9 rocket on a barge at sea -- immediately reversed course, and conducted a Falcon 9 landing on Earth of his own.That accomplished, he returned to his original task and completed a sea landing a few months later.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Rocket Lab Corporation Registered Shsmehr Nachrichten
|
06.08.25
|Ausblick: Rocket Lab stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor (finanzen.net)