Alphabet A Aktie
WKN DE: A14Y6F / ISIN: US02079K3059
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06.06.2026 03:39:00
SpaceX: Mega-Deal mit Google über KI-Rechenleistung
Google ordert für monatlich 920 Millionen Dollar KI-Rechenleistung bei SpaceX. Der Vertrag läuft bis 2029. Die Details stammen aus Börsenunterlagen und passen Elon Musk gerade bestens ins Konzept.Weiter zum vollständigen Artikel bei Spiegel Online
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