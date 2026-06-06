Alphabet A Aktie

Alphabet A für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A14Y6F / ISIN: US02079K3059

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06.06.2026 03:39:00

SpaceX: Mega-Deal mit Google über KI-Rechenleistung

Google ordert für monatlich 920 Millionen Dollar KI-Rechenleistung bei SpaceX. Der Vertrag läuft bis 2029. Die Details stammen aus Börsenunterlagen und passen Elon Musk gerade bestens ins Konzept.Weiter zum vollständigen Artikel bei Spiegel Online
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