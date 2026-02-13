13.02.2026 11:17:38

Spahn: Steuern senken statt Förderprogramme

BERLIN (dpa-AFX) - Unionsfraktionschef Jens Spahn fordert eine Abkehr von staatlichen Fördermilliarden für Unternehmen als Wachstumsanreize. "Statt staatlich quasi vorzugeben, wie und wo investiert werden soll, sollten wir die vielen Förderprogramme beenden und mit dem Geld die Steuern für alle, die unternehmerisch tätig sind, senken", sagte der CDU-Politiker den Zeitungen der Funke Mediengruppe.

Spahn erläuterte: "Wir haben ein gigantisches Dickicht aus wirtschaftlichen Förderprogrammen für alles Mögliche - von Digitalisierung bis Klimaschutz. Da geht es um Milliarden." Jeder Unternehmer müsse aber selbst entscheiden, "ob er in die Straßenauffahrt oder in Digitalisierung investiert".

Wachstum ist "Schicksalsfrage der Nation"

Der Fraktionschef bekräftigte: "Wir brauchen wieder Wachstum. Das ist die Schicksalsfrage der Nation." Wachstum erreiche man nicht durch Umverteilung, höhere Steuern oder Abgaben. "Dieses Jahr müssen wir uns um zu hohe Arbeitskosten, die richtigen Anreize zum Arbeiten und eine steigende Produktivität kümmern", sagte Spahn mit Blick auf die schwarz-rote Koalition./sam/DP/jha

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Letzte Top-Ranking Nachrichten

20:18 Gold, Öl & Co. in KW 6: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
18:05 KW 7: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche
08.02.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 6
07.02.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
07.02.26 KW 6: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

Nach Inflationsdaten: US-Börsen im Plus -- ATX geht tiefrot ins Wochenende -- DAX schließlich fester -- Asiens Börsen letztlich in Rot
Der heimische Aktienmarkt zeigte sich vor dem Wochenende schwach. Der deutsche Leitindex nahm erneut Anlauf für die 25.000-Punkte-Hürde. Die Wall Street ändert häufig die Richtung. Die wichtigsten asiatischen Indizes verbuchten am Freitag Verluste.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen