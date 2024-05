Spandana Sphoorty Financial verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Spandana Sphoorty Financial hat sich am 29.04.2024 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.03.2024 beendeten Quartals geäußert.

Das EPS lag bei 18,06 INR. Im letzten Jahr hatte Spandana Sphoorty Financial einen Gewinn von 14,87 INR je Aktie eingefahren.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 7,03 Milliarden INR – ein Plus von 35,20 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Spandana Sphoorty Financial 5,20 Milliarden INR erwirtschaftet hatte.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Gesamtjahr wurde auf 70,42 INR beziffert, während im Vorjahr 1,74 INR je Aktie in den Büchern standen.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 74,57 Prozent auf 25,11 Milliarden INR. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 14,38 Milliarden INR erwirtschaftet worden.

Auf das abgelaufene Gesamtjahr blickend, hatten Analysten mit einem Gewinn von 71,45 INR je Aktie sowie einem Umsatz in Höhe von 15,69 Milliarden INR gerechnet.

Redaktion finanzen.at