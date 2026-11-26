Alphabet A Aktie
WKN DE: A14Y6F / ISIN: US02079K3059
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26.11.2026 10:45:00
Sparkassen bringen Unterstützung für Google Pay
In Updates der Sparkassen-App wurden Hinweise auf eine Google-Pay-Anbindung entdeckt. Der Sparkassenverband bestätigt die Funktion.
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|29.10.26
|Alphabet A Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|29.10.26
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|06.11.26
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