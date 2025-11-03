SPARX Group: Das sind die jüngsten Quartalszahlen

SPARX Group lud am 31.10.2025 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Der Gewinn je Aktie wurde auf 31,58 JPY beziffert. Im Vorjahresquartal waren 29,23 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite hat SPARX Group im vergangenen Quartal 4,66 Milliarden JPY verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 4,39 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte SPARX Group 4,46 Milliarden JPY umsetzen können.

Redaktion finanzen.at