SPD-Parteizentrale von Klimaaktivisten mit Farbe besprüht

BERLIN (dpa-AFX) - Die SPD-Parteizentrale in Berlin wurde in den frühen Morgenstunden mit oranger Farbe besprüht. Wie das Lagezentrum der Polizei in Berlin mitteilte, soll die Klima-Initiative Letzte Generation das Willy-Brandt-Haus im Bezirk Kreuzberg besprüht haben. Weitere Informationen wurden zunächst nicht genannt. Das Willy-Brandt-Haus ist Sitz der Bundeszentrale der Sozialdemokraten.

In mehreren Städten hat die Gruppe Letzte Generation am frühen Morgen Protestaktionen umgesetzt. Je zwei Aktivisten drangen Angaben der Organisation zufolge in orangen Warnwesten auf die Gelände mehrerer Flughäfen. Zeitweise musste auf einzelnen Airports der Flugbetrieb unterbrochen werden./may/DP/stk