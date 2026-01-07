07.01.2026 16:23:38

SPD versus Söder: Länger arbeiten?

BERLIN (dpa-AFX) - SPD-Fraktionsvize Dagmar Schmidt hat CSU-Chef Markus Söder "Arbeitszeitdebatten von gestern" vorgeworfen. Wer es ernst meine mit dem Ruf nach wirtschaftlicher Stärke, dürfe nicht solche Debatten führen, sagte Schmidt der Deutschen Presse-Agentur in Berlin.

Der bayerische Ministerpräsident hatte der "Bild am Sonntag" gesagt: "Wenn wir immer mehr ältere und immer weniger jüngere Menschen haben, kann man das nur ausgleichen, indem Deutschland länger arbeitet. Und zwar generell in der Lebenszeit." In der SPD wurde darauf verwiesen, dass sich auch Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) bereits ähnlich geäußert habe.

Schmidt hielt dem entgegen: "Deutschland ist ein Land der Arbeit - und zwar eines, in dem so viel gearbeitet wird wie nie zuvor." 2024 hätten die Menschen im Land über 63 Milliarden Arbeitsstunden geleistet, das höchste Arbeitsvolumen seit Beginn der Erhebungen. "46 Millionen Erwerbstätige - ebenfalls ein Rekord - tragen dieses Land jeden Tag", so die Arbeitsmarktpolitikerin. "Wer da behauptet, wir müssten pauschal "mehr arbeiten", ignoriert die Realität." Entscheidend sei, Arbeit etwa durch verlässliche Kinderbetreuung und gute Pflege möglich zu machen.

Parallel zu der Debatte machten SPD und CSU in der Steuerpolitik ihre unterschiedlichen Standpunkte deutlich. Hier lehnte die CSU Reformpläne der SPD zur Erbschaftsteuer ab./bw/DP/men

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Letzte Top-Ranking Nachrichten

04.01.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 1
04.01.26 Gold, Öl & Co. in KW 1: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
03.01.26 Dezember 2025: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen im abgelaufenen Monat
03.01.26 KW 1: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
03.01.26 Dezember 2025: Das sind die besten und schlechtesten DAX-Aktien

Börse aktuell - Live Ticker

Dow schlussendlich fester -- ATX und DAX schließen stabil -- Asiens Börsen am Donnerstag letztlich leichter
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt tendierten seitwärts. Der Dow legte am Donnerstag zu. An den Märkten in Fernost ging es am Donnerstag abwärts.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen