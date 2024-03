SPI aktuell: So bewegt sich der SPI aktuell

Der SPI klettert im SIX-Handel um 12:09 Uhr um 0,16 Prozent auf 15 383,31 Punkte. Die SPI-Mitglieder kommen damit auf eine Marktkapitalisierung von 1,933 Bio. Euro. Zum Start des Mittwochshandels stand ein Gewinn von 0,200 Prozent auf 15 389,86 Punkte an der Kurstafel, nach 15 359,09 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tageshoch am Mittwoch bei 15 412,30 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 15 349,76 Punkten verzeichnete.

SPI-Entwicklung seit Jahresbeginn

Auf Wochensicht ging es für den SPI bereits um 0,560 Prozent nach oben. Der SPI verzeichnete vor einem Monat, am 27.02.2024, den Wert von 14 901,70 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 27.12.2023, stand der SPI bei 14 545,78 Punkten. Der SPI erreichte vor einem Jahr, am 27.03.2023, einen Stand von 14 117,94 Punkten.

Der Index legte seit Jahresbeginn 2024 bereits um 5,58 Prozent zu. Der SPI verzeichnete in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 15 462,87 Punkten. Bei 14 455,60 Zählern liegt hingegen das Jahrestief.

Tops und Flops im SPI aktuell

Die Gewinner-Aktien im SPI sind derzeit ObsEva (+ 12,80 Prozent auf 0,01 CHF), Meyer Burger (+ 9,80 Prozent auf 0,03 CHF), Spexis (+ 8,83 Prozent auf 0,08 CHF), Bystronic (ex Conzzeta) (+ 7,80 Prozent auf 470,00 CHF) und Accelleron Industries (+ 7,47 Prozent auf 34,52 CHF). Flop-Aktien im SPI sind hingegen GAM (-6,72 Prozent auf 0,27 CHF), Highlight Event and Entertainment (-6,00 Prozent auf 9,40 CHF), Leclanche (Leclanché SA) (-5,81 Prozent auf 0,58 CHF), Molecular Partners (-3,82 Prozent auf 3,66 CHF) und Kuros (Kuros Biosciences) (-3,04 Prozent auf 5,74 CHF).

Welche SPI-Aktien das größte Handelsvolumen aufweisen

Aktuell weist die Meyer Burger-Aktie das größte Handelsvolumen im SPI auf. 60 332 830 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Im SPI macht die Nestlé-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 253,037 Mrd. Euro den größten Börsenwert aus.

KGV und Dividende der SPI-Aktien

In diesem Jahr weist die Orascom Development-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 5,23 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SPI auf. Die Adecco SA-Aktie verzeichnet 2024 laut FactSet-Schätzung mit 7,03 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

