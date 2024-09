SPI aktuell: So bewegt sich der SPI am Freitagmittag

Der SPI gibt sich am Freitag schwächer.

Der SPI notiert im SIX-Handel um 12:09 Uhr um 0,28 Prozent tiefer bei 15 945,16 Punkten. Der Wert der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 2,194 Bio. Euro. In den Handel ging der SPI 0,437 Prozent tiefer bei 15 920,02 Punkten, nach 15 989,94 Punkten am Vortag.

Der SPI erreichte heute sein Tagestief bei 15 864,30 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 15 947,69 Punkten lag.

SPI-Performance im Jahresverlauf

Seit Beginn der Woche ging es für den SPI bereits um 3,23 Prozent abwärts. Noch vor einem Monat, am 06.08.2024, verzeichnete der SPI einen Stand von 15 346,10 Punkten. Vor drei Monaten, am 06.06.2024, wurde der SPI mit 16 250,61 Punkten gehandelt. Der SPI erreichte vor einem Jahr, am 06.09.2023, den Wert von 14 425,06 Punkten.

Auf Jahressicht 2024 kletterte der Index bereits um 9,44 Prozent aufwärts. In diesem Jahr steht das Jahreshoch des SPI bereits bei 16 557,98 Punkten. Das Jahrestief beträgt hingegen 14 455,60 Zähler.

Tops und Flops im SPI aktuell

Die Top-Aktien im SPI sind derzeit HOCHDORF (+ 32,23 Prozent auf 1,60 CHF), Relief Therapeutics (+ 10,00 Prozent auf 2,20 CHF), Gurit (+ 3,61 Prozent auf 31,60 CHF), Meyer Burger Technology (+ 2,72 Prozent auf 1,85 CHF) und Newron PharmaceuticalsAz (+ 2,55 Prozent auf 8,03 CHF). Die schwächsten SPI-Aktien sind derweil Kudelski (-4,73 Prozent auf 1,41 CHF), Evolva (-4,67 Prozent auf 0,86 CHF), Baloise (-4,10 Prozent auf 158,90 CHF), Edisun Power Europe (-3,25 Prozent auf 59,50 CHF) und Banque Cantonale du Jura SA (-2,54 Prozent auf 57,50 CHF).

SPI-Aktien mit dem größten Handelsvolumen

Die Aktie im SPI mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die UBS-Aktie. 1 582 715 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Die Roche-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 257,199 Mrd. Euro. Damit weist die Aktie im SPI den höchsten Börsenwert auf.

Fundamentalkennzahlen der SPI-Aktien im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SPI verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Talenthouse-Aktie. Hier wird ein KGV von 0,54 erwartet. Die CPH Group-Aktie zeigt 2024 laut FactSet-Schätzung mit 8,79 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

