SPI aktuell: So performt der SPI nachmittags

Am Freitag steht der SPI um 15:39 Uhr via SIX 0,48 Prozent im Plus bei 16 194,73 Punkten. Damit kommen die enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 2,183 Bio. Euro. Zuvor eröffnete der Index bei 16 099,98 Zählern und damit 0,110 Prozent unter seinem Schlusskurs vom Vortag (16 117,64 Punkte).

Bei 16 091,94 Einheiten erreichte der SPI sein Tagestief, während er hingegen mit 16 203,16 Punkten den höchsten Stand markierte.

Jahreshoch und Jahrestief des SPI

Seit Wochenbeginn kletterte der SPI bereits um 0,703 Prozent. Vor einem Monat, am 11.09.2024, stand der SPI noch bei 15 854,98 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 11.07.2024, wies der SPI einen Stand von 16 292,65 Punkten auf. Noch vor einem Jahr, am 11.10.2023, erreichte der SPI einen Stand von 14 434,12 Punkten.

Der Index kletterte seit Beginn des Jahres 2024 bereits um 11,15 Prozent. In diesem Jahr erreichte der SPI bereits ein Jahreshoch bei 16 557,98 Punkten. Bei 14 455,60 Punkten steht hingegen das Jahrestief.

Top und Flops heute

Unter den Top-Aktien im SPI befinden sich derzeit Evolva (+ 10,75 Prozent auf 0,89 CHF), Kuros (Kuros Biosciences) (+ 10,65 Prozent auf 20,05 CHF), Groupe Minoteries SA (+ 6,36 Prozent auf 234,00 CHF), Meyer Burger Technology (+ 5,59 Prozent auf 1,59 CHF) und Cicor Technologies (+ 3,94 Prozent auf 52,80 CHF). Flop-Aktien im SPI sind derweil Relief Therapeutics (-16,73 Prozent auf 4,58 CHF), Curatis (-6,36 Prozent auf 8,24 CHF), Leclanche (Leclanché SA) (-4,76 Prozent auf 0,13 CHF), Addex Therapeutics (-4,10 Prozent auf 0,07 CHF) und ams-OSRAM (-4,03 Prozent auf 9,99 CHF).

Welche SPI-Aktien das größte Handelsvolumen aufweisen

Im SPI sticht die UBS-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. Zuletzt wurden via SIX 1 281 708 Aktien gehandelt. Die Roche-Aktie dominiert den SPI hinsichtlich der Marktkapitalisierung mit einem Anteil von 244,747 Mrd. Euro.

Fundamentalkennzahlen der SPI-Aktien im Fokus

Die Talenthouse-Aktie präsentiert mit 0,54 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SPI. Die CPH Group-Aktie offeriert Anlegern 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 9,98 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

