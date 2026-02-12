SPI aktuell: SPI am Mittag mit Gewinnen

Kaum verändert zeigt sich der SPI heute.

Am Donnerstag notiert der SPI um 12:09 Uhr via SIX 0,15 Prozent höher bei 18 712,23 Punkten. Die Marktkapitalisierung der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 2,467 Bio. Euro. In den Donnerstagshandel ging der SPI 0,405 Prozent höher bei 18 760,02 Punkten, nach 18 684,41 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tagestief bei 18 700,67 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 18 772,45 Punkten verzeichnete.

So entwickelt sich der SPI seit Beginn Jahr

Auf Wochensicht verbucht der SPI bislang einen Gewinn von 0,380 Prozent. Noch vor einem Monat, am 12.01.2026, wies der SPI einen Wert von 18 499,24 Punkten auf. Vor drei Monaten, am 12.11.2025, wurde der SPI mit 17 627,02 Punkten berechnet. Der SPI notierte noch vor einem Jahr, am 12.02.2025, bei 16 877,43 Punkten.

Für den Index ging es seit Jahresbeginn 2026 bereits um 2,58 Prozent nach oben. Bei 18 772,45 Punkten schaffte es der SPI bislang auf ein Jahreshoch. Das Jahrestief liegt hingegen bei 17 950,56 Punkten.

Heutige Tops und Flops im SPI

Unter den Top-Aktien im SPI befinden sich derzeit Santhera Pharmaceuticals (+ 7,38 Prozent auf 16,00 CHF), Curatis (+ 6,88 Prozent auf 17,10 CHF), Sandoz (+ 6,79 Prozent auf 66,98 CHF), ASMALLWORLD (+ 5,00 Prozent auf 0,63 CHF) und Kardex (+ 4,76 Prozent auf 264,00 CHF). Flop-Aktien im SPI sind derweil Leonteq (-14,23 Prozent auf 12,54 CHF), Logitech (-3,40 Prozent auf 69,40 CHF), SHL Telemedicine (-3,21 Prozent auf 1,06 CHF), Bell (-2,97 Prozent auf 212,50 CHF) und Mikron (-2,54 Prozent auf 16,88 CHF).

Diese Aktien weisen das größte Handelsvolumen im SPI auf

Im SPI weist die UBS-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 1 336 371 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Mit 312,893 Mrd. Euro weist die Roche-Aktie im SPI derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

Fundamentaldaten der SPI-Werte im Blick

Die Evolva-Aktie hat 2026 laut FactSet-Schätzung mit 0,36 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den SPI-Werten inne. Kudelski-Anleger werden 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit der höchsten Dividendenrendite im Index in Höhe von 79,95 Prozent gelockt.

Redaktion finanzen.at